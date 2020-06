Showdown im Bundesliga-Abstiegskampf: „Jedes Spiel ist ein Krieg"

Innsbruck – Das waren es nur noch vier. Der SV Mattersburg (18 Punkte), SKN St. Pölten (16), die WSG Tirol (15) und Admira (14) kämpfen in den verbleibenden drei Runden bis zum 4. Juli um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Der SCR Altach (23) darf dagegen nach dem 1:1 am Dienstagabend gegen Mattersburg noch auf die Europacup-Quali hoffen, die Wiener Austria (28) steht bereits fix im Play-off.

Noch mehr wurmte ihn aber der Ausschluss von Nico Gorzel, der sich binnen zehn Minuten eine Gelb-Rote Karte (68.) wegen wiederholten Foulspiels abgeholt und dadurch das Konterfeuerwerk seines Teams zum Erliegen gebracht hatte. "Durch eine dumme Aktion bringen wir uns in Unterzahl, dann rennt das in eine komplett falsche Richtung. Dass man dort so reingrätscht, ist für mich nicht nachvollziehbar. Das hat der Mannschaft extrem geschadet", kritisierte Ibertsberger den Deutschen deutlich.

Die Tiroler starten am Samstag mit einem Heimspiel gegen Altach in die letzte Phase der Meisterschaft, müssen dann am Dienstag nach Mattersburg, ehe es vielleicht am 4. Juli zum alles entscheidenden Showdown in Innsbruck mit der Admira kommt. Diese gastiert davor noch in Mattersburg und spielt zu Hause gegen St. Pölten. "Wir haben jetzt drei Endspiele vor uns. Es wird bis zuletzt spannend bleiben", versprach Admira-Coach Zvonimir Soldo, dessen Team nun schon vier Runden (je zwei Remis und Niederlagen) und damit am längsten sieglos ist. (APA)