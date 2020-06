Erneut leichtes Erdbeben in Telfs, keine Schäden

Telfs – Im Raum Telfs hat sich am Mittwoch ein leichtes Erdbeben ereignet. Wie der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) meldete, erreichten die Erdstöße eine Magnitude von 1,9. Das Beben wurde schwach verspürt. Erst am 14. Mai war es in Telfs zu einem Erdbeben mit einer Magnitude von 2,5 gekommen.