Ein E-Bike, zwei Unfälle: Mann und Frau in Galtür bei Stürzen verletzt

Galtür – Mit ein und demselben E-Bike sind am Dienstagnachmittag in Galtür gleich zwei Menschen verunglückt. Ein 47-jähriger Mann erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

Der erste Unfall passierte gegen 16 Uhr, als eine Radfahrerin mit dem E-Bike nahe der Zeinisalpe zu Sturz kam und nicht mehr weiterfahren konnte. Ein 47-jähriger Deutscher bemerkte den Unfall und half der Frau auf, die sich in weiterer Folge in ärztliche Behandlung begab. Der hilfsbereite Deutsche, der zu Fuß unterwegs war, bot der Verletzten dann an, ihr Fahrrad nach Galtür zu bringen. Nach Angaben seiner Begleiterin wollte der Mann das Fahrrad ursprünglich in den Ort hinunter schieben.