Lienzer Polizei forschte junge Vandalen aus

Lienz – Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei Lienz jetzt zwei Vandalen ausforschen, denen neben Sachbeschädigung auch Brandstiftung vorgeworfen wird. Die beiden jungen Männer soll bereits im Oktober 2017 einen in Lienz geparkten Pkw mit Lackfarbe verunstaltet haben. Zwischen Anfang Mai und Ende Juli 2019 kamen dann noch mehrere Brandstiftungen hinzu: In Lienz, Tristach, Dölsach und Leisach sollen die beiden unter anderem eine Müllinsel, einen Heuballen und eine Mauthütte in Brand gesetzt haben.