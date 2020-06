40 Feuerwehrmänner bei Brand in Gschnitzer Hotel im Einsatz

Gschnitz – Zu einem Brand in einem Gschnitzer Hotel mussten die Einsatzkräfte heute in den frühen Morgenstunden ausrücken: Gegen 4 Uhr Früh hatte ein Zeitungsausträger bei dem ehemaligen Hotel eine Rauchentwicklung wahrgenommen und Alarm geschlagen. A

Die Feuerwehren Gschnitz und Steinach am Brenner rückten für die Löscharbeiten an. Erste Erhebungen durch Beamte der Polizei Steinach ergaben, dass in dem Gebäude derzeit Umbauarbeiten stattfinden und sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches keine Personen darin befanden. Durch den Brand entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Die Feuerwehren waren mit rund 40 Mann im Einsatz. Die Ermittlung zur Brandursache startet im Lauf des Tages. (TT.com)