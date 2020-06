Psychotherapie auf Kassenkosten soll ausgebaut werden

Wien – Psychotherapie auf Kassenkosten soll deutlich ausgebaut werden: Der Verwaltungsrat der österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) will 20.000 zusätzliche Plätze für Psychotherapie anbieten. Das berichtete das Ö1 "Journal um acht" am Mittwoch. Das sei ein wichtiger Schritt in Richtung einer besseren psychotherapeutischen Versorgung in Österreich, reagierte der Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP).