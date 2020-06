Lockerungen für Freizeitsportler, Fans und Gastro ab Juli

Wien – Die Regierung hat am Mittwoch weitere Lockerungen der Coronamaßnahmen bekannt gegeben. Ab 1. Juli, also kommendem Mittwoch, ist wieder jeder Sport erlaubt. Die Maskenpflicht für Kellner fällt ebenso wie die Sperrstunde für Veranstaltungen bis 100 Personen. Ab September werden unter bestimmten Voraussetzungen Events im Freien mit bis zu 10.000 und drinnen mit bis zu 5000 Teilnehmern erlaubt.

Eine Arbeitserleichterung gibt es für Kellner, sie dürfen ab 1. Juli die Maske weglassen. Die Maskenpflicht gilt aber weiter in Öffis, im Gesundheitsbereich oder bei Dienstleistungen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Gastronomen dürfen künftig auch früher aufsperren, nämlich um 5 statt wie bisher um 6 Uhr. Buffets mit Selbstbedienung werden prinzipiell wieder möglich. Die Sperrstunde für geschlossene Veranstaltungen bis zu 100 Personen – also beispielsweise für Geburtstagsfeiern – fällt. Veranstaltungen wie Hochzeiten sind ab 1. August wieder mit bis zu 200 Personen erlaubt.

Für das sogenannte Containment sollen noch einmal 390 Millionen Euro in die Hand genommen werden, um die Teststrategien zu verbessern. Es gehe darum, "Glutnester" von Infektionen einzudämmen, damit kein "Flächenbrand" entstehe, meinte Kurz. Wie Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ausführte, sollen ab kommender Woche die Testungen für Tourismus-Mitarbeiter schrittweise in allen Urlaubsregionen ausgerollt werden. Wie man überhaupt in Corona-Zeiten "verantwortungsvoll reisen" kann, will Anschober bei einer Pressekonferenz am morgigen Donnerstag genauer erklären.