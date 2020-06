Rassismus-Vorwurf: Vorarlberger Mohrenbrauerei startet Markenprozess

Dornbirn – Die Vorarlberger Mohrenbrauerei wird in den kommenden Monaten eine mögliche Weiterentwicklung ihres Markenauftritts prüfen. Das kündigte das Dornbirner Traditionsunternehmen am Mittwoch in einem offenen Brief an. Der Entscheidung war in den vergangenen Tagen eine hitzige öffentliche Diskussion über das Logo der Brauerei vorangegangen, das Kritiker als rassistisch sehen.