Pommes: Warum kriegt man im Schwimmbad Heißhunger drauf?

Gerade ist früher Mittag im Schwimmbad. Eine Mutter drückt einem kleinen Mädchen eine große Portion in die Hand, zum Teilen mit den anderen Kindern, statt eines Brötchens vom Bäcker. Für sie ist das was Besonderes. „Sonst kriegen die das nicht.“

Andere sind da skeptisch. „Das ist schwierig, da etwas Gutes dran zu finden“, sagt der Ernährungsforscher Stefan Kabisch (Deutsches Institut für Ernährungsforschung in Potsdam). „Man kann sich definitiv etwas Gesünderes vorstellen.“ In Pommes stecken demnach zu viel Salz, gesättigtes Fett und schnell-verdauliche Kohlenhydrate. Die Kartoffeln sind als frittierter Snack zu sehr verarbeitet, um noch richtig gesund zu sein.

Bei den Spitzenköchen gibt es durchaus eine Pro-Pommes-Fraktion: Der aus dem Fernsehen bekannte Koch Alexander Herrmann hat im bayerischen Wirsberg einen Schwimmbad-Kiosk. Das Waldschwimmbad kenne er seit seiner Kindheit; den Kiosk zu übernehmen war „absolute Herzenssache“, heißt es in der Mitteilung Hermanns dazu. Sein Urgroßvater habe damals die Talwiese verkauft, um 1955 überhaupt das Schwimmbad zu ermöglichen. Deshalb heiße der Kiosk auch „Kiosk 1955“. Eine der häufigsten Jugend-Erinnerungen spiele im Freibad. „Nie mehr war das Wetter besser, das Wasser klarer und das Leben schöner - und die knusprigen Pommes waren nie besser als auf der Wiese in der Sonne.“ So werden natürlich auch in Wirsberg Pommes verkauft.