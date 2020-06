Paragleiter wurde in Fulpmes von Greifvogel attackiert

Fulpmes – Ein 54-jähriger Paragleiter aus der Schweiz ist am Mittwochvormittag bei Fulpmes von einem Greifvogel attackiert worden. Das Tier sei kurz vor 11 Uhr in einer Höhe von rund 1100 Metern mehrmals auf ihn zugekommen und habe ihn attackiert, berichtete der Schweizer der Polizei. Bei Ausweichmanövern blieb der 54-Jährige schließlich in einer Baumkrone hängen.