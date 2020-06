Traktor stürzte in Telfes ab: Fahrer konnte abspringen

Telfes im Stubai – Bei Heuarbeiten in Telfes ist am Mittwochnachmittag ein 48-Jähriger verunglückt. Gegen 14.30 Uhr kam der Traktor des Mannes auf dem gemähten Gras ins Rutschen, berichtet die Polizei. Er konnte das Gefährt auf dem steilen Hang nicht mehr kontrollieren und sprang ab. Daraufhin überschlug sich der Traktor und blieb am Ende des Feldes stehen.