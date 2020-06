Streit um 50-m-Halle in Innsbruck: Von Anfragen, Anträgen und Anschlägen

Innsbruck – Der Ärger über den Projektstopp der 50-m-Schwimmhalle in Innsbruck ebbt nicht ab. Bürgermeister Georg Willi und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler hatten Anfang Juni überraschend in einer gemeinsamen Aussendung das Aus verkündet – die TT berichtete. Dabei ist das überdachte 50-m-Becken sowohl im Arbeitsübereinkommen der Stadt Innsbruck als auch in jenem des Landes Tirol festgehalten.