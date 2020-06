Lufthansa vor Entscheidung über Staatshilfe, Ryanair klagt

Die milliardenschwere Staatshilfe für die Lufthansa ist in den Wochen zuvor mühsam zwischen Frankfurt, Berlin und Brüssel ausgehandelt worden. Platzt der Staatseinstieg ins Grundkapital, ist auch das übrige Rettungspaket aus stiller Beteiligung und KfW-Kredit erst einmal hinfällig. In der vergangenen Nacht gelang der Lufthansa eine Einigung über ein weitreichendes Sparpaket mit der deutschen Flugbegleitergewerkschaft UFO.

Indessen haben die Wettbewerbshüter der EU-Kommission das Lufthansa-Rettungspaket der Bundesregierung genehmigt. Die Freigabe der Rekapitalisierungshilfen in Höhe von sechs Milliarden Euro unterliegt allerdings der Bedingung, dass die größte deutsche Fluggesellschaft Verpflichtungen zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen einhält.

Zu diesen zählt, dass die Lufthansa Start- und Landerechte an den Hauptstandorten Frankfurt und München abgeben muss. Dies soll es der Konkurrenz ermöglichen, eine Basis mit bis zu vier Flugzeugen an den Standorten aufzubauen.

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair will allerdings gegen die Genehmigung klagen. Ryanair werde wie in allen Fällen von gebilligten Coronahilfen für Airlines auch gegen die frisch gefällte Lufthansa-Entscheidung Rechtsmittel einlegen, sagte der Leiter der Rechtsabteilung des Unternehmens, Juliusz Komorek, am Donnerstag.