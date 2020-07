Innsbruckerin (69) eine Woche nach Brand im Schlafzimmer verstorben

Innsbruck – Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist vergangenen Donnerstag eine 69-jährige Innsbruckerin nach einem Brand im Schlafzimmer ihrer Wohnung in der Olympiastraße in die Klinik eingeliefert worden. Jetzt teilte die Polizei mit, dass die Frau am Mittwoch im Krankenhaus verstorben ist.