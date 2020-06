KTM-Werksteam kommende Saison in MotoGP mit Binder und Oliveira

Das österreichische KTM-Werktsteam geht 2021 in der MotoGP mit Brad Binder und Miguel Oliveira an den Start. Außerdem gab der Rennstall am Donnerstag die Verpflichtung von Danilo Petrucci für das Satellitenteam Tech 3 bekannt. Derzeit steht der routinierte Italiener noch bei Ducati unter Vertrag.