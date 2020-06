Grünes Licht für Schwimmhalle: Innsbruck bekommt nun doch 50-m-Becken

Innsbruck – Bis kurz nach Mitternacht gingen am Donnerstag im Innsbrucker Gemeinderat die Wogen hoch: Das Projekt „50-m-Schwimhalle“ erhitzte rund zweieinhalb Stunden die Gemüter. Bürgermeister Georg Will­i hatte den Bad-Plänen am 6. Juni bekanntlich eine Absage erteilt. In einem dringenden Antrag (FPÖ und Abänderung SPÖ) ging es um die Fortsetzung der Gespräche. Und Willi wehrte sich emotional: „Wo sollen die elf Millionen herkommen? Wir können gerne ,Wünsch dir was‘ spielen.“ Man könne ihm aber den Auftrag geben zu verhandeln: „Ich werde leere Kilometer und Runden im Land machen und jede Woche dieselbe Geschichte erzählen.“