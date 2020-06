Rückkehr in die Bundesliga: „Es ist cool, dabei zu sein“

Als das Schwazer Herrenteam vor 16 Jahren erstmals in der damaligen Tennis-Staatsliga um Spiel, Satz und Sieg servierte, fieberte Fabian Wöll als U12-Spieler am Rande des Courts mit der von Jürgen Hager trainierten Mannschaft mit. Heute ist er 26 Jahre alt, auf Nummer sechs beim Bundesliga-Aufsteiger TC Raiffeisen Schwaz gereiht, der Älteste im Team und – Mannschaftsführer. Eine „Belastung“, die er gerne in Kauf nimmt: „Weil es cool ist, beim Bundesliga-Auftakt in diesem Team dabei zu sein.“ Ein Team, das sich großteils aus Tiroler Spielern zusammensetzt und von Neuzugang Matthias Haim (er kam vom TC Telfs) auf Nummer 1 angeführt wird. Neu in der Schwazer Truppe ist auch Gabriel Huber. Wie Michael Maldoner im College-Tennis der USA integriert, kehrt Huber auf kein unbekanntes Terrain zurück. Ergänzt wird der TC Schwaz durch den Pitztaler Niklas Waldner und den einzigen „Legionär“, dem Deutschen Daniel Baumann.