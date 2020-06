Brillantschmuck bei Juwelier Leitner

Das Familienunternehmen Leo Wittwer feiert sein hundertjähriges Bestehen. Untenstehend ist eine diesjährige Neuheit präsentiert: ein mit Brillanten besetzter Anhänger. Die klassische Kombination von 18 Karat Weißgold mit strahlenden Brillanten ist in einem zeitlosen Design gehalten. Die charakteristische Kreisform findet sich im dazupassenden Ring wieder und rundet die fortwährende Eleganz dieser Preziosen ab.

Das Traditionsgeschäft Juwelier Leitner wird heute in vierter Generation geführt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft für hochwertigen Brillantschmuck.

Die Serie „Vivid Colours“ bietet Colliers, Ohrschmuck und Ringe als kleine Glücksbringer in Form einer Blüte. Im klassischen „Cushion Cut“ (Kissenform) wird der farbintensive grüne Saphir betont, welcher mit Brillanten umrahmt ist.

Der zukunftsgewandte Concierge Service von Leo Witter bietet die wunderbare Möglichkeit, online unter der Internetadresse www.leowittwer.de in der E-Boutique zu gustieren und das gewünschte Schmuckstück zur Ansicht zu Juwelier Leitner kommen zu lassen.

Möchten Sie ein Schmuckstück von Leo Wittwer in besonderem Rahmen schenken, so bietet der Concierge Service an, einen höchst exklusiven Res­taurantbesuch nach den individuellen Wünschen der Kunden zu arrangieren.