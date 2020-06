Autokino in Innsbruck bekommt Open-Air-Bereich – und Konzerte mit Ambros & Co.

Innsbruck – Seit dem 29. Mai gibt es in Innsbruck ein Autokino. Auf dem Areal der Olympiaworld werden seither jeden Abend Filme gezeigt. Im Zuge weiterer Corona-Lockerungen wird der Bereich ab 1. Juli um einen Open-Air-Bereich erweitert. Zusätzlich zu den 100 Parkplätzen werden dann 300 Liegestühle vor der Leinwand aufgestellt.

Außerdem soll die Freiluftbühne verstärkt für Konzerte und andere Kulturveranstaltungen genutzt werden. Den Anfang macht Schlagersängerin Hannah am 17. Juli, auch Marc Pircer (1.8.) und Wolfgang Ambros (16.8.) sind bereits fest gesetzt. Es wird auch ausgewählte Kindertage geben, unter anderem mit Roger aus Kambodscha und Bluatschink. Weitere Auftritte seien in Planung, hieß es in einer gemeinsamen Aussendung des Metropol Kinos und der Olympiaworld.