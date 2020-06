Donauinselfest-Tour: Bus mit Live-Acts ab 1. Juli unterwegs

Wien – Ab 1. Juli ist jener Cabrio-Tourbus unterwegs, der heuer integraler Bestandteil des völlig veränderten Donauinselfestes ist – das virusbedingt nicht in gewohnter Form stattfinden kann. Statt der geplanten Megaparty am kommenden Wochenende werden im Sommer in ganz Wien öffentliche Plätze bespielt. Die Namen erster Live-Acts wurden am Freitag vom Veranstalter, der Wiener SPÖ, verraten.