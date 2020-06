Drei Menschen bei Messerangriff in Glasgow getötet

Im schottischen Glasgow sind bei einem Messerangriff am Freitag drei Menschen getötet worden. Die Polizei teilte mit, eine Person sei von Sicherheitskräften erschossen worden. Sechs Menschen seien in ein Krankenhaus zur Behandlung ihrer Wunden gebracht worden, darunter ein Polizeibeamter. Die Polizei rief dazu auf, die Gegend um den Tatort in der Glasgower Innenstadt zu meiden.