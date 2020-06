Drei gerissene Schafe in Kössen, NEOS fordern Volksbefragung zu "Wolf in Tirol"

Kössen – Nach mehreren Meldungen über Wolfsichtungen und gerissene Schafe in Tirol fordern die NEOS eine landesweite Volksbefragung zum künftigen Umgang mit dem Raubtier. "Akzeptieren Sie den Wolf als heimische Tierart in Tirol?" wollen die Pinken dabei laut einer Aussendung von der Tiroler Bevölkerung wissen.

Zuvor solle es aber Info-Veranstaltungen in allen Bezirken geben, die die lokale Bevölkerung über die Situation, mögliche Ursachen und geplante Maßnahmen informieren, erklärte Landtagsabgeordneter Andreas Leitgeb. Dieses Begehren wolle man kommende Woche im Landtag einbringen. Die Info-Veranstaltungen sollen bis zum Almabtrieb im Herbst umgesetzt sein und dann in einer landesweiten Volksbefragung münden. "Wir müssen Konflikten bereits frühzeitig entgegenwirken und pragmatische Lösungen finden", so Leitgeb.

Im Gemeindegebiet von Kössen wurden am Freitag drei frisch gerissene Schafe aufgefunden. In unmittelbarer Nähe zu den Rissen wurde zudem ein wolfsähnliches Tier gesichtet. Dieses sei sofort geflüchtet, so das Land Tirol in einer Aussendung am Freitag.