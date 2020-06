Rien ne va plus: Sazka hat nun Mehrheit bei Casinos-Austria

Wien, Gumpoldskirchen – Am Freitag ist die tschechische Sazka Gruppe endgültig zum mit Abstand größten Anteilseigner der Casinos Austria geworden. Der Kauf der Anteile des Glückspielriesen Novomatic (17,2 Prozent) wurde endgültig abgeschlossen. Nun halten die Tschechen 55,48 Prozent an den Casinos. Geplant ist ein Syndikatsvertrag mit der Republik Österreich - respektive der Staatsholding ÖBAG - die 33,2 Prozent besitzt.

Der Vertrag soll dem Vernehmen nach bald unterschrieben werden. Voraussetzung war der Kauf der Novomatic-Anteile durch Sazka. Dieser wurde heute in einer Aktionärsversammlung fixiert.

APA-Informationen zufolge ist der Anteil, den Sazka nun von Novomatic übernommen hat, gut 100 Millionen Euro schwer. Offiziell gibt es keine Angaben zum Kaufpreis. Sazka gab am Freitag bekannt, "dass alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen und das Unternehmen berechtigt ist, den ursprünglich von Novomatic AG gehaltenen zusätzlichen Anteil von 17,19 Prozent an Casinos Austria zu erwerben".

Die Republik wollte die Novomatic-Anteile schlussendlich jedenfalls nicht übernehmen, so konnte die Sazka-Gruppe ihr Ziel verwirklichen und die Novomatic-Anteile schlucken.

Sazka wolle "maximale Anstrengungen für die Weiterentwicklung des Unternehmens und Produktinnovationen zu unternehmen", so CEO Robert Chvatal heute. "Gemeinsam mit anderen Mitaktionären setzt sich die Sazka Group dafür ein, den Wert von Casinos Austria zum Wohle aller Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter und der gesamten österreichischen Gesellschaft zu steigern."

Am Freitag war allerdings auch bekanntgeworden, dass bei den Casinos mehr als ein Viertel aller Jobs abgebaut werden könnten, wie der "Kurier" schrieb. Dem Aufsichtsrat werden Details des sogenannten ReFIT-Sanierungsprogramms am 8. Juli in einer Sondersitzung präsentiert.