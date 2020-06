Anti-Rassismus: Unilever-Konzern boykottiert Facebook und Twitter

Rotterdam, Menlo Park, San Francisco – Die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter geraten im Zusammenhang mit der Rassismusdebatte in den USA immer mehr unter Druck. Nun will der Konsumgüterhersteller Unilever in den USA auf beiden Plattformen keine Werbung mehr schalten - zumindest für den Rest des Jahres. Das kündigte der Unilever-Medienverantwortliche Luis Di Como in einem Interview mit dem Wall Street Journal an. Unilever ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern.