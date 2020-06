Zwei Drillingsgeschwister tot: Kleinkinder ertranken in Gartenteich in Deutschland

Die beiden Kinder waren am Donnerstagnachmittag leblos in dem Teich entdeckt worden. Sie wurden in kritischem Zustand unter lebenserhaltenden Maßnahmen in die Universitätsklinik in Münster gebracht, wo zunächst der Bub und wenig später auch seine Schwester starb. Die Bild-Zeitung berichtete, dass es sich bei den beiden Kindern um zwei Drillings-Geschwister handelte. Das Mädchen und der Bub seien demnach in den Garten des Nachbarn gelangt und dort in den Teich gefallen. (AFP)