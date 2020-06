Vorwurf des Missbrauchs: Justin Bieber verklagt zwei Frauen auf je 10 Mio. Dollar

Das vermeintliche Opfer Danielle behauptet, Justin Bieber habe sie am 9. März 2014 in einem Hotel in Austin, Texas missbraucht. Via Twitter erklärte Bieber am 22. Juni: „Diese Geschichte ist nicht wahr" und lieferte E-Mails, Quittungen und Artikel über einen Auftritt, aus denen hervorging, dass er in der Nacht des angeblichen Angriffs in einer Airbnb-Unterkunft und in der folgenden Nacht in einem anderen Hotel übernachtet hatte. Er sei zudem mit seiner damaligen Freundin Selena Gomez und deren Freunden zusammen gewesen, so der 26-Jährige.