Österreichs Betriebe halten sich an Corona-Schutzbestimmungen

Wien – Österreichs Betriebe haben die Corona-Schutzbestimmungen größtenteils gut umgesetzt. Das geht aus einem Prüfbericht der landesweiten Arbeitsinspektorate hervor. Demnach gab es in 80 Prozent der Betriebe kein Verbesserungspotenzial, teilte das Arbeitsministerium am Samstag mit. Ministerin Aschbacher zeigte sich in einer kurzen Stellungnahme erfreut.