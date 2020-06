WSG Tirol nach Heimniederlage gegen Altach wieder Tabellenletzter

Innsbruck - Das Auf und Ab der WSG Tirol im Abstiegskampf der Bundesliga setzte sich am Samstag fort. Durch eine 0:1-Niederlage im Geister-Heimspiel gegen Altach fiel die Silberberger-Elf in der Qualifikationsgruppe wieder auf den letzten Platz zurück. Daniel Nussbaumer erzielte nach einem Eckball bereits in der 20. Minute den entscheidenden Treffer des Tages.