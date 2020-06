Schlachthof Tirol-Mitte: Zeig mir, woher das gute Schnitzel kommt

Von Liane Pircher

Innsbruck – Es sind nur ein paar wenige Meter von der Autobahnabfahrt bei Natters, bis man vor einem weißen, eher unscheinbaren Industriegebäude steht: Nichts deutet darauf hin, dass hier jährlich rund 18.000 Tiere – Rinder, Schafe, vor allem aber Schweine – geschlachtet werden.

Verglichen mit Großbetrieben wie dem deutschen Tönnies, der zuletzt wegen seiner Arbeitsbedingungen und Corona-Fälle in die Schlagzeilen kam, ist das ein „Kleinbetrieb“, sagt Betreiber Josef Mayr. Während hier in Natters wöchentlich 200 bis 300 Schweine und bis zu 100 Rinder und Kälber geschlachtet und zerlegt werden, kommen in Betrieben wie Tönnies allein an einem Tag 30.000 Schweine unters Messer. Auch die Arbeitsbedingungen der 20 Mitarbeiter sind ganz andere. Nicht nur, weil in Corona-Zeiten der Mindestabstand von einem Meter platztechnisch locker eingehalten werden kann.

Wirklich überrascht ist Mayr von Skandalen wie dem jüngsten in Deutschland nicht. Dass in der Fleischindustrie vieles falsch läuft und alles dem Diktat der Billigfleisch-Produktion unterworfen ist, weiß jeder in der Branche. Die Gier nach billigen Tonnen von Fleisch in ganz Europa wird über die Masse, Tierleid und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen gestillt. Wenn bei Mayr Rinder zum Schlachten von Bauern oder Großhändlern angeliefert werden, dann haben diese größtenteils noch Namen und sind keine Nummern.

Man sei stolz darauf, ein „Human-Schlachtbetrieb“ zu sein: „Wir waren hier immer schon Vorreiter, wenn es ums Tierwohl geht.“ Das heißt nichts anderes, als dass die Tiere möglichst stressfrei geschlachtet werden. Das, so erklärt Mayr, beginne schon mit dem Umgang mit den Schweinen: keine Elektro-Treibstöcke, keine CO2-Betäubung wie in vielen Großbetrieben. Es gehe auch anders und schonender, das aber sei zeitaufwändiger, so Mayr. Nicht nur der PH-Wert des Fleisches würde später verraten, wie viel Stress beim Schlachten im Spiel war.

Das zerlegte Fleisch von Mayr landet in der Gastronomie ebenso wie bei Metzgern, Bauern im Direktverkauf oder im Handel – in Nord- und Südtirol. Schlachthöfe in ähnlicher Größe gibt es noch drei im Unterland, die meisten Schweine in Tirol werden hier in Natters geschlachtet. Der Großteil der Tiere kommt aus regionaler Herkunft, aber – so Mayr – man müsse auch offen sagen, dass es in den Sommermonaten schwierig sei, an heimische Rinder zu kommen, „weil da viele auf der Alm sind“. Und bei den Schweinen sei es Fakt, dass der größte Teil aus oberösterreichischen Mastbetrieben kommt (rund 80 Prozent). Anders als in Tirol gibt es dort genug Flächen, um Schweinebetriebe (die geruchstechnisch schwierig sind) platzieren zu können.

Strenge Zertifikate als Chance Allein an Schweinefleisch isst jeder Österreicher 37 Kilogramm pro Jahr. Vor allem wenn es sich in Würsten, Schinken und in Gerichten heimischer Wirtshäuser versteckt, tappen Konsumenten im Dunkeln. Denn dort muss es im Gegensatz zum verpackten Frischfleisch im Handel nicht gekennzeichnet sein. „Wer grundsätzlich das Billigste kauft, muss Tierqual und schlechte Arbeitsbedingungen mitrechnen“, heißt es vom Verein Land schafft Leben. Kritisch sieht auch Bio-Metzger Anton Juffinger die Debatte. Juffinger betreibt die größte Bio-Metzgerei Westösterreichs und sagt: „Sicherheit für den Konsumenten gibt es nur mit mehr Transparenz und strengen Zertifikaten.“

Der Transportweg der Schweine bis zum Schlachthof in Natters dauert im Schnitt drei Stunden. Man setze möglichst viel auf Regionalität, weil es „weniger Kilometer Anfahrt für die Tiere bedeutet“. Dass aber nicht alles regional ist, hat damit zu tun, dass die Nachfrage nach Edelteilen besonders hoch ist: „Es wäre wesentlich einfacher, das Thema Regionalität umzusetzen, wenn mehr Gastrobetriebe das ganze Tier verkochen würden“, sagt Mayr. Bestimmte Teile – etwa der Schweinskopf (außer die Wangen) – würden bei uns im Abfall landen, anderes geht nach China. Ohne Importe sei die Nachfrage nach Edelteilen in Österreich nicht abzudecken: „Nicht nur zu Weihnachten wollen alle ein Rindsfilet am Teller, das geht sich einfach nicht aus.“ Wer wirklich wissen will, woher das Fleisch kommt, erfährt es, so Mayr: Jedes Stück sei von Geburt, Aufzucht bis hin zum Schlachtort gekennzeichnet, es gebe viele Kontrollen und Gütesiegel (z. B. AMA-Siegel, Bio-Austria-Gütesiegel). „Täuschung gibt es hier keine“, ist Mayr überzeugt.