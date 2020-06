Gewitter sorgte für Spektakel am Tiroler Himmel, Wetter bleibt wechselhaft

Innsbruck – Kräftige Gewitter gingen am Samstagabend über Österreich nieder, sie brachten fast 20.000 Blitze mit sich. Die meisten davon gab es am Tiroler Himmel zu beobachten, wie der Wetterdienst Ubimet berichtet. Auch orkanartige Böen waren dabei, am Innsbrucker Flughafen wurden sogar 116 km/h gemessen. Gelegenheit für spektakuläre Leserfotos wie die folgenden wird es auch in den nächsten Tagen geben, immer wieder funken Gewitter und Regenschauer dazwischen.