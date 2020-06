Nach Arbeitsunfall: Auto stürzte in Kals 300 Meter ab, Lenker schwer verletzt

Kals – Am Samstag war ein 58-jähriger Mann auf der Lesachalm in Kals am Großglockner mit Holzarbeiten beschäftigt. Mit der Motorsäge dürfte sich der Mann dabei eine Schnittverletzung zugezogen haben. Er verständigte die Rettungskräfte und wollte diesen mit dem Auto auf dem Almweg entgegenfahren.