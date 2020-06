Kombi-Hoffnung Lamparter nimmt Anlauf für den nächsten WM-Winter

Rum – „Das ist ein Traum-Panorama“, sagt Johannes Lamparter mit Blick auf Innsbruck. Auf dem Sennermahdsteig zur Rumer Alm fühlt sich der ÖSV-Kombinierer sichtlich wohl. Er scheint jeden Tritt auf dem teils schma­len und steilen Steig zu kennen. Es geht eine knappe Stunde vorbei an der Hinteren Gufl hinauf zur Rumer Alm auf 1243 Metern. „Im Jahr bin ich sicher 20-mal hier, meist laufe ich den Forstweg hinauf. Mein Rekord liegt bei 17 Minuten“, erzählt der 18-Jährige lächelnd.

Nächste Woche heißt es jedoch in Stams die Schulbank drücken. „Englisch und Spanisch mag ich nicht“, sagt Lamparter. Sportlich zeigt der Tiroler, der seine ersten Sprünge beim Nordic Team Absam unter Coach Andreas Felder machte, mit Medaillen auf. 2019 holte er Gold und Silber bei der Junioren-WM in Oberwiesenthal (GER).

Wenn Lamparter auf der Rumer Alm seinen Johannesbeersaft gespritzt trinkt, scheint der nächste Winter noch fern zu sein, aber der Schein trügt. „Wir hatten schon drei Trainingslager“, erzählt Lamparter, der eng mit Sprungtrainer Christoph Bieler zusammenarbeitet. Mit Patrick Murnig (Jump and Reach) telefoniert er öfters in der Woche, denn „er hat extrem viel Erfahrung im Coaching-Bereich“. Seine Karriere als Gewichtheber beim KSV Rum musste Lamparter beenden, die Kombination hat Priorität. Bei der WM 2021 in Oberstdorf dabei zu sein, wäre ein Traum. Energie tanken auf der Alm ist ein erster kleiner Schritt dorthin ...