WC-Anlagen am Landecker Bahnhof beschädigt: Täter ausgeforscht

Landeck – In der Nacht auf vergangenen Sonntag wurden am Bahnhof Landeck WC-Anlagen beschädigt und ein Verkehrszeichen aus dem Boden gerissen. Nun hat die Polizei zwei Buben im Alter von 14 und 13 Jahren ausgeforscht, die dafür verantwortlich sein dürften. Sie sind geständig und geben an, aus Langeweile gehandelt zu haben.