Salzburg ließ nichts anbrennen und machte siebten Titel in Serie perfekt

Red Bull Salzburg verteidigte am Sonntag seinen Titel erfolgreich und krönte sich wieder zum österreichischen Meister. Die "Bullen" gewannen in der 30. Bundesliga-Runde gegen Hartberg dank Treffern von Andre Ramalho (45.), Hwang Hee-chan (53.) und Patson Daka (59.) mit 3:0 und liegen damit in der Meistergruppe zwei Partien vor Schluss elf Punkte vor dem LASK, der beim WAC 0:1 verlor.