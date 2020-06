Kleinkind in Schlitters von Auto erfasst und verletzt

Schlitters – Am Sonntagabend wurde ein Kleinkind in Schlitters bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 49-jährige Lenker war am Sonntag gegen 19.52 Uhr mit seinem Auto von einer Gemeindestraße in eine Hauseinfahrt eingebogen. Eine Hausmauer schirmte diese ab. Dabei berührte der Wagen laut Polizei das knapp drei Jahre alte Kind. Es stürzte und schlug mit dem Kopf auf den Pflasterboden auf.