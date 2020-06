Unwetter in Kärnten, Salzburg und Oberösterreich: Wassermassen „kaum beherrschbar"

Metnitz, Salzburg, St. Pantaleon, Zell am Moos – Heftige Unwetter haben am Sonntagabend die Feuerwehren rund um die Kärntner Gemeinde Metnitz (Bezirk St. Veit an der Glan), im Salzburger Flachgau sowie im Westen Oberösterreichs auf Trab gehalten.

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, wurden in Metnitz Keller überflutet und eine Ortswasserleitung beschädigt. Straßen waren wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Das Unwetter mit Starkregen hatte gegen 18.45 Uhr begonnen – ein Bach trat über die Ufer, in den Ortschaften Oberhof und Unteralpe musste die Feuerwehr mehrere Keller auspumpen.

Keller standen komplett unter Wasser. © FF Metnitz

Die Metnitztal Landesstraße wurde an mehreren Stellen unterspült und überflutet sowie von umgestürzten Bäumen blockiert. Die Straße musste bis 22 Uhr gesperrt werden. In der Ortschaft Mödring wurde die Ortswasserleitung beschädigt, bis Montagfrüh gab es hier noch keine Wasserversorgung.

Im Vellachtal wurden rund 20 Kilometer des ländlichen Wegenetzes schwer beschädigt. Ein Bauernhof war vorerst von der Außenwelt abgeschnitten. Die Freiwilligen Feuerwehren Metnitz, Grades, Glödnitz und St. Salvator standen mit etwa 80 Feuerwehrleuten im Dauereinsatz.

© FF Metnitz

Überflutete Straßen und umgestürzte Bäume auch im Flachgau

Im Salzburger Flachgau mussten die Feuerwehren von zehn Orten wegen einer Gewitterfront mit Starkregen zu insgesamt 45 verschiedenen Einsätzen ausrücken, wie ein Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Salzburg mitteilte. Innerhalb einer Stunde fielen etwa bei der Messstelle Mattsee 35 Liter Regen.

306 Feuerwehrleute halfen dabei, Keller auszupumpen, Verklausungen zu entfernen oder Wasser von überfluteten Straßen zu entfernen. In einem Fall musste auch ein umgestürzter Baum entfernt werden. Schwerpunkt der Niederschläge war der Bereich von den Trumer Seen bis zum Wallersee. (APA, TT.com)

Überflutungen in Braunau und Vöcklabruck

Die Unwetterfront mit lokal starkem Regen hat von 22 bis 23 Uhr auch in Oberösterreichs westlichen Bezirken Braunau und Vöcklabruck für Überflutungen gesorgt. Die Folge waren mehr als 120 Einsätze von 30 Wehren nur in den Gebieten von St. Pantaleon und Zell am Moos. Die Wassermassen seien "kaum beherrschbar" gewesen, hieß es beim Landesfeuerwehrkommando.

Innerhalb kurzer Zeit haben in den beiden Regionen Felder Straßen vermurt oder unterspült und zahlreiche Keller wurden mit Wasser und Schlamm geflutet. Die Wehren hatten die ganze Nacht "alle Hände voll zu tun", so das Landesfeuerwehrkommando weiter. Am Montagvormittag waren noch zehn Wehren dabei, die Schäden zu beseitigen. (APA/TT.com)