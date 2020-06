Einbrecher stahlen teure Kosmetika aus Drogerie in Mayrhofen

Mayrhofen – Ende vergangener Woche wurde in eine Drogerie in Mayrhofen eingebrochen. Die Täter stiegen zwischen Freitagabend und Samstagfrüh in das Geschäft ein. Dort bedienten sie sich bei den hochwertigen Kosmetik-Produkten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zweckdienliche Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter Tel. 059133/703333 entgegen. (TT.com)