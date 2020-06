„Wir müssen Jugendliche stärken“

VERA bedeutet Vorbeikommen, Erleben, Arbeiten und ist ein Qualifizierungs­projekt für 15-24-Jährige (NEET’s), die zurzeit weder in Ausbildung stehen noch einer Arbeit nachgehen. Mit der freiwilligen Teilnahme in den drei Trainingsbereichen (Upcycling & Instandhaltung, Mode & Dekoration, Medien) haben die Teilnehmenden die Möglichkeit sich langsam (wieder) an eine tägliche Tätigkeit zu gewöhnen. Begleitet wird dieser Prozess stets von TrainerInnen in Einzelcoachings und Gruppencoachings.