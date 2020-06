Streif-Sieger Matthias Mayer bekam „seine“ Hahnenkamm-Gondel

Kitzbühel - Im strömenden Regen hat Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer am Montag in Kitzbühel die Gondel für seinen Sieg in der Hahnenkammabfahrt übergeben bekommen. "Ein schöner Tag abseits des Sports! Vielleicht hätte ich mir ein bisserl ein schöneres Wetter vorgestellt, aber es passt trotzdem sehr gut", sagte der Kärntner Skirennläufer.