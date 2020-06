Unbekannte lösten Sicherung: Anhänger in Hainzenberg davongerollt

Hainzenberg – Ein Fall von schwerer Sachbeschädigung und Diebstahl beschäftigt derzeit die Polizei im Zillertal. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht von 24. auf 25. Juni lösten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Bauernhofes in Hainzenberg die Abrollsicherung eines Anhängers – dieser rollte daraufhin über eine Straße bzw. eine Wiese, stürzte um und blieb an Bäumen hängen. Der Anhänger wurde dabei total zerstört. Laut Polizei hatten sich eine Mähmaschine und eine Motorsense darauf befunden.