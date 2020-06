Nach dem Gartenmarathon: Tiroler will 100 km für den guten Zweck laufen

Innsbruck – Von Innsbruck ins Oberland und zurück bis nach Inzing: Der Innsbrucker Simon Lerch hat sich einiges vorgenommen. 100 Kilometer will er am Dienstag laufen – und dabei auch noch Gutes tun. Los geht es um 6 Uhr früh, nach acht bis neun Stunden will er sein Ziel – das Inzinger Freibad – erreichen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 24-Jährige heuer für Aufsehen sorgt. Mitten im Corona-Lockdown ist er einen Marathon gelaufen. In seinem Garten. 2412 Runden, live auf YouTube zu sehen. Damals sammelte der Tiroler 1200 Euro für das Rote Kreuz. "Nachdem im März die Unterstützung so toll war, wollen mein Zwillingsbruder und ich gleich nochmal eine Aktion starten", sagt Simon Lerch.

Auch dieses Mal sammelt Simon Lerch wieder Spenden. Das Geld kommt den SOS Kinderdörfern zu Gute. "Am Ende werde ich selbst das Geld auf den nächsten vollen Hunderter drauflegen." Beim ersten Mal hat es ja schon ganz gut funktioniert – und der 24-Jährige ist in Erinnerung geblieben. "Manchmal werd ich noch darauf angesprochen: 'Bist du nicht der vom Gartenmarathon?'. Das ist schon cool." Deshalb soll es auch nicht der letzte Lauf sein. "Andi und ich wollen, wenn möglich, in Zukunft so zwei Mal im Jahr so etwas machen."