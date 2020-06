Aus Innsbrucker Tankstelle Zigaretten und CBD gestohlen: Einbrecher geschnappt

Innsbruck – Vorerst unerkannt entkommen konnte in der Nacht auf Dienstag ein Einbrecher in Innsbruck: Der Mann war laut Polizei gegen 1 Uhr Früh in eine Tankstelle in Pradl eingestiegen, indem er mit Gewalt die Eingangstür aufgezwängt hatte. Er hatte einen schwarzen Müllsack dabei, in den er Zigaretten und CBD stopfte. Dann ergriff der Täter die Flucht.