Deutlich weniger Verkehrstote im ersten Halbjahr, neun Todesopfer in Tirol

Innsbruck, Wien – 17 Menschen kamen in den ersten sechs Monaten 2019 auf Tirols Straßen ums Leben. Heuer waren es im selben Zeitraum – von 1. Jänner bis 29. Juni – nur neun. Das ist ein Rückgang von 47 Prozent und damit der zweitgrößte in ganz Österreich. Nur in der Steiermark sank die Zahl der Verkehrstoten noch stärker, nämlich von 41 auf 21 (-49 Prozent). Österreichweit verloren im ersten Halbjahr 2020 146 Menschen ihr Leben auf den Straßen, 2019 waren es 197. Das sind 26 Prozent weniger, wie der ÖAMTC am Montag unter Berufung auf die vorläufigen Zahlen des BMI mitteilte.