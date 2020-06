Trotz Infektionsanstieg: Slowenien behält Kroatien vorerst auf sicherer Liste

Ljubljana – Slowenien rudert bei Warnungen gegenüber Kroatien zurück und streicht das Nachbarland vorerst nicht von der Liste der epidemiologisch sicheren Ländern. "Wir geben Kroatien die Gelegenheit, dass sie mit konsequenten Maßnahmen selbst die Zunahme von Infektionszahlen eindämmen", sagte der Regierungssprecher Jelko Kacin bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Weil Infektionszahlen in Kroatien den Grenzwert, bei dem Länder für epidemiologisch sicher gelten, überschritten haben, wollte Ljubljana noch am gestrigen Montag das Nachbarland von der sogenannten "grünen Liste" streichen. Daraufhin folgende Gespräche zwischen den beiden Ländern, darunter ein Telefonat der beiden Regierungschefs, haben die slowenische Seite offenbar zufriedengestellt.

Zagreb habe angekündigt, Nachtlokale zu schließen und große öffentliche Veranstaltungen zu verbieten, erklärte der Regierungssprecher. Dass es dafür in Kroatien keine Beschränkungen gab, hatte Ljubljana die meisten Sorgen bereitet. Laut Kacin soll die kroatischen Seite noch weitere Maßnahmen setzen. "Entschlossene Züge, die Kroatien angekündigt hat, tragen bei, das Ansteckungsrisiko auf ein Minimum zu senken", fügte er hinzu.

In Slowenien liegt der Grenzwert, bei dem ein Land noch als epidemiologisch sicher gilt, bei einer kumulativen Zahl von zehn Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen. Obwohl Kroatien derzeit knapp darüber liegt, lässt es Slowenien vorerst auf der "grünen Liste" bleiben. "Wir werden die Lage weiterhin sorgfältig verfolgen", sagte Kacin und kündigte an, umgehend zu handeln, wenn sich das Trend in den nächsten Tagen nicht ausbessern sollte.