Derzeit fünf Neuinfizierte pro Tag: Die Sorgen beginnen ab 50

Innsbruck – Zum letzten Mal mit Maske trat gestern in Innsbruck LH Günther Platter flankiert von den medizinischen Experten Günter Weiss und Cornelia Lass-Flörl vor die Presse. Lockerungen ab 1. Juli (siehe Artikel rechts) also auch bei Pressekonferenzen im Landhaus.

Trotz der leicht gestiegenen Zahl der Infizierten auf 16 Fälle in Tirol zeigte sich Virologe Weiss nicht beunruhigt, mahnte aber zur Vorsicht, insbesondere bei Auslandsreisen. Die Lockerungen in der Gastronomie sieht er entspannt. „Beim Sport habe ich mehr Bedenken. Das könnte ein Super-Spreading-Event sein.“ Jemand, der das Virus rasant verbreitet und sehr viele ansteckt, ist ein Super-Spreader, auf Deutsch ein Superverbreiter.

Auch den können die Wissenschafter jetzt schon näher definieren: Er ist bereits krank, geht trotz Symptomen arbeiten, also unter Leute, singt, schreit oder – das ist noch eine Variable – hat eine Komponente, die die Verbreitung der Viren begünstigt. „Jemand, der kaum oder keine Symptome hat, ist weit weniger ansteckend“, erklärte Mikrobiologin Cornelia Lass-Flörl. Wo sich die letzten Neuinfizierten in Tirol angesteckt haben, ist noch nicht klar. Die Spurensuche dauert noch. In einem Fall wisse man, dass die Ansteckung innerhalb der Familie passiert sei.