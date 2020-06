LH Platter und Infektiologe zu Lage in Tirol: „Müssen Situation beobachten"

Innsbruck – Der Innsbrucker Infektiologe und Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin, Günter Weiss, hält die aktuelle Lage in Österreich und auch in Tirol mit leicht steigenden Coronavirusfällen derzeit noch nicht für besorgniserregend. Man müsse die Situation aber genau beobachten. "Wenn sich der Trend fortsetzt, würde ich mir Sorgen machen", sagte Weiss am Dienstag bei einer Pressekonferenz.