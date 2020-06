Rückruf in Tirol: Hatzenstädter Sennereibutter enthält Listerien

Niederndorferberg – Eine nur im Tiroler Bezirk Kufstein erhältliche Butter wird wegen Verunreinigung mit Listerien monocytogenes zurückgerufen. Die Hatzenstädter Sennereibutter des Herstellers Sennereigenossenschaft Hatzenstädt aus Gränzing in Niederndorferberg ist nicht für den Verzehr geeignet, gab das Unternehmen am Dienstagnachmittag in einer Aussendung bekannt.