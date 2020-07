Aufgebrachte Kühe verletzten Wanderer im Stubaital

Neustift i. St. – Selten wurde ein Thema so viel diskutiert wie die tödliche Kuhattacke im Pinnistal im Jahr 2014. Gestern kam es im Stubaital, diesmal nahe Neustift, wieder zu einem gefährlichen Zusammentreffen von Kühen und Wanderern. Es verlief diesmal allerdings zum Glück recht glimpflich.

Gegen Mittag wanderte ein Schweizer Ehepaar mit seinem Hund auf dem Talwanderweg Volderau, als es einen abgezäunten, mit Gatter­n ausgestatteten und mit Warnhinweisen „Achtung Weidevieh“ beschilderten Bereich passieren musste. Weil dort Jungvieh graste, ging der Mann mit dem Hund an der Leine voraus.

„Aus unbekannter Ursache gingen plötzlich mehrere Kühe auf ihn und den Hund los“, sagt Martin Pfurtscheller, Polizei-Gruppeninspektor in Neustift. Obwohl der Schweizer die Hundeleine sofort losließ, rannten die Kühe weiter auf das Ehepaar zu. Die 59- bzw. 63-jährigen Wanderer gerieten dabei zwischen die aufgebrachten Tiere, wurden attackiert und niedergestoßen. Dabei zogen sie sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Die beiden Verletzten waren nach dem Vorfall in der Lage, selbstständig zum Arzt in Neustift im Stubaital zu gehen, von wo aus sie nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert wurden.