Ibiza-U-Ausschuss: Befragung von Sidlo und Hofer im Live-Ticker

Der Stein des Anstoßes in der Causa Casinos Austria, Peter Sidlo, ist in dieser Woche Hauptfigur im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Dem Freiheitlichen wird vorgeworfen, trotz mangelnder Qualifikation und auf Druck des Glücksspielkonzern Novomatic in den Casag-Vorstand gekommen zu sein.