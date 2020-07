"Dummer Spaß" in Seefeld kommt deutschen Lenker teuer zu stehen

Seefeld – Wenn es um ein mögliches Verbrechen geht, kennt die Polizei keinen Spaß: Das durfte jetzt ein Mann aus Bayern am eigenen Leib erfahren, weil er mit einem angeblichen Satire-Projekt Mitte Juni in Seefeld eine Fahndung im Grenzbereich Tirol/Bayern ausgelöst hatte. Für seinen dummen Spaß hat ihm die bayerische Polizei jetzt eine Rechnung in Höhe von 1283,40 Euro ausgestellt.